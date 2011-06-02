В Ульяновской области задержаны подозреваемые в серии вымогательств

Ирина Волк раскрыла подробности криминальной деятельности местных ростовщиков.

На территории Ульяновской области российские правоохранительные органы совместно с представителями Росгвардии задержали подозреваемых в серии вымогательств. Соответствующее заявление журналистам сделала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Она пояснила, что согласно предварительной информации, злоумышленниками являлись отец с сыном, а также их общий знакомый. Мужчины работали как ростовщики. Они давали в долг малообеспеченным гражданам денежные средства под необоснованно высокий процент. В том случае, если клиенты не могли возвратить деньги в назначенный срок, то им начинали поступать угрозы физической расправы.

Один из потерпевших – многодетный отец, который воспитывает пятерых детей, задолжал фигурантам 50 тысяч рублей. С учетом процентов отдал им 300 тысяч, но, по мнению кредиторов, еще остался должен 600 тысяч рублей. пресс-служба МВД РФ

Под этим предлогом преступники жестоко избили потерпевшего. Для того, чтобы избежать дальнейшей расправы, мужчина был вынужден скрываться от ростовщиков. Полиция установила, что в ряде случаев для урегулирования своих финансовых претензий соучастники банды требовали, чтобы должники в качестве добровольцев отправились в зону проведения специальной военной операции, а свою зарплатную карту оставили им для погашения задолженности. По факту произошедшего возбуждены уголовные делп по статье 163 УК РФ. Фигуранты расследования отправлены под стражу.

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Фото и видео: МВД Медиа