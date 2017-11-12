В сети появилось жуткое видео уничтожения снайперских "гнезд" в Дамаске

Позиции противников взорвали с помощью российского "Метеорита"

11 ноября вечером на востоке Дамаска военными Сирийской армии были взорваны постройки, которые занимали, как стратегический объект, группировки боевиков для обстрела позиций правительственных войск.

Отмечается, что для разминирования использовалась установка советского производства УР-77 «Метеорит».

Арабским информационным порталом AMN опубликовал видео самого взрыва. Портал также уточнил, что напряженная ситуация в данном районе длится с 2012 года. Солдатам правительственных войск приходится с боем брать каждый дом.

Видео: YouTube / News & Politics #17