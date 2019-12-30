В Петербурге раскрыли дело об убийстве семьи 15-летней давности

В августе 2005 года Александр Тютин заказал жестокую расправу над семьей своего бывшего бизнес-партнера.

Петербургские следственные органы завершили расследование уголовного дела об организации убийства и убийстве, незаконном обороте оружия и неправомерном завладения госзнаком транспортного средства, сообщила 27 января пресс-служба структуры. Главными фигурантами дела стали 63-летний гендиректор ООО "Троицкий дом" Александр Тютин и ранее судимый за кражи и убийства 42-летний Александр Зотов.

Как выяснило следствие, 15 лет назад Тютин, решив отомстить бывшему бизнес-партнеру Дмитрию Зейналову за коммерческий конфликт, задумал убить его и всю его семью. В качестве исполнителя Тютин привлек Зотова и пообещал ему 10 тысяч долларов за совершение преступления. Вместе злоумышленники разработали план убийства, Зотов получил от заказчика автомат Калашникова.

В середине августа Зотов проник на мансарду постройки, расположенной на дачном участке в СНТ "Серебряный ручей" в массиве "Белоостров" Всеволожского района Ленобласти, и стал дожидаться хозяев участка. В бане Зотов зарубил топором 14-летнюю дочь Зейналова, далее в садовом домике на кухне застрелил из автомата супругу бизнесмена. После этого преступник проник в детскую комнату, где от него пытался спрятаться 11-летний сын Зейналова, и убил мальчика, используя топор и автомат сразу. Напоследок Зотов несколько раз выстрелил в грудь самого Зейналова на лестнице и ударил его топором. Убив всю семью, Зотов выбросил все оружие, сообщил Тютину о произошедшем и получил свою оплату.

В августе 2018 года Тютин решился на второе убийство, когда сестра его умершей супруги обратилась с иском в суд: мужчина занял у женщины 8 миллионов рублей, но не только не вернул деньги в срок, но и не выплатил обещанные проценты. Тютин посчитал, что с убийством женщины потеряет свою актуальность и взыскаемый с него долг. На лесной дороге в Приозерском районе Тютин завладел госзнаком автомобиля "Опель", чуть позднее нашел соучастника преступления, но тот сообщил о намерениях Тютина в полицию. Пока в его отношении велись оперативно-разыскные мероприятия, мужчина передал соучастнику деьги для поиска необходимой для убийства квартиры. Мужчина предложил Тютину исполнителя, который являлся полицейским. Встреча заказчика с подложным убийцей, в ходе которой раскрылись все намерения злоумышленника, привела к инициированию смерти заказанной Тютиным жертвы, после чего его задержала полиция. Впоследствии в Ставрополе задержали и Зотова.

Достаточная доказательственная база позволила поднять вопрос об утверждении обвинительного заключения.

Ранее в Петербурге задержали группу плантаторов марихуаны.

Фото: Piter.TV; пресс-служба Следственного комитета по Петербургу