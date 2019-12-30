В Петербурге задержали группу плантаторов марихуаны

В квартирах подозреваемых нашли десятки кустов и бочки наркотиков.

В Петербурге задержали группу из пяти человек, которые выращивали марихуану с целью продажи в городе и Ленобласти. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские вычислили организатора незаконного бизнеса. Им оказался 40-летний уроженец Стерлитамака (Башкирия). В его квартире на Тихорецком проспекте, 26, обнаружили и изъяли 40 кустов наркосодержащего растения и ведро с наркотическим веществом.

Также злоумышленник арендовал квартиру на Выборгском шоссе, 17/1, под склад. Там обнаружили и изъяли 15 кустов марихуаны и две бочки с наркотиком объемом 200 литров.

Удалось задержать и помощника организатора. Пытаясь скрыть следы преступления, 36-летний петербуржец выкинул из окна своей квартиры на Туристской улице, 30,наркотическое вещество растительного происхождения. Его стражи порядка нашли во дворе указанного дома.

Еще в одной квартире на бульваре Менделеева, 12/1, используемой как склад, нашли и изъяли 12 кустов наркосодержащего растения, а также пакеты и пластиковые контейнеры с наркотиком.

Кроме того, правоохранители задержали еще двух человек – 35-летнюю женщину и 42-летнего мужчину. Они отвечали за сбыт и культивирование растений. При дальнейшем расследовании был задержан третий наркосбытчик. В его квартире на Лыжном переулке, 8/1, нашли и изъяли три пакета и две бумажные сумки с наркотическим веществом.

По факту случившегося было возбуждено пять уголовных дел. Трое подозреваемых находятся под стражей, еще двое – под домашним арестом. Общая масса изъятого будет установлена после экспертизы.

Ранее мы писали, что в Петербурге в СИЗО пытались пронести сиреневую кофту с наркотиками в капюшоне.

Фото: pixabay.com