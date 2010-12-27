В Петербурге стартовал региональный чемпионат WorldSkills Russia

В городе он продлится три дня.

В Петербурге стартовал региональный этап чемпионата "Молодые профессионалы" или другими словами "WorldSkills Russia". Это уже пятое по счету открытое региональное соревнование. Вице-губернатор Олег Марков поприветствовал участников и гостей из 28 регионов России и 10 зарубежных государств. В этот раз участие приняли более 1000 человек.

Вице-губернатор отметил, что интерес к обучению в колледжах и лицеях растет, и город поддерживает это веяние. В нынешнем году на создание современных условий для обучения в учреждениях профессионального образования выделено более миллиарда рублей из городского бюджета. Эта сумма выше, чем за предыдущие семь лет.

На прошлой неделе 60 молодых петербуржцев заняли лидирующие позиции в национальном чемпионате "WorldSkills", их наградят 12 миллионами рублей, выделенными из городского бюджета.

Соревнования регионального этапа чемпионата продлятся три дня, победители в каждой компетенции представят Петербург на отборочных состязаниях и на Национальном чемпионате следующего года.

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Фото: Piter.TV