в Оренбурге на стройке спасли мужчину, упавшего в котлован

Мужчина передан бригаде скорой помощи.

В российском городе Оренбурге спасатели пришли на помощь мужчине на строительной площадке. Известно, что мужчина провалился в котлован. Инцидент зафиксирован на улице Маршала Жукова с 50-летним местным жителем. Пострадавшему потребовалась медицинская поддержка. Сотрудники экстренного регионального ведомства смогли вытащить сотрудника стройки из ямы, а затем на носилках передали бригаде скорой помощи. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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Фото и видео: ГУ МЧС России