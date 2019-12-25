в Невской куртине Петропавловской крепости открывается новая выставка

На выставке посетители узнают об истории морских парадов в Северной столице. Например, первый парад состоялся в сентябре 1714 года.

С пятницы, 23 июля, в Невской куртине Петропавловской крепости откроется выставка "Морские парады в Петербурге: страницы истории". Выставка покажет посетителям более 150 подлинных музейных предметов и проработает до 2 ноября.

Петербуржцы и гости города увидят различные произведения искусства, в том числе живопись, графику, скульптуру. Помимо этого будут представлены фото и видеоматериалы, макеты военных кораблей и многое другое.

Традиция проведения таких парадов восходит к петровскому времени. Так, первый парад в Петербурге прошел 9 сентября 1714 года в честь победы русского флота при Гангуте (27 июля 1714 года).

Парады проводили в честь военных побед и памяти о них. Через какое-то время торжество превратилось в демонстрацию возрастающей мощи военно-морского флота, его готовности к защите Отечества от внешней угрозы.

Ранее мы писали, что корабли отрабатывали стоянку на рейде Невы и на Смольнинском рейде.

Фото: Piter.tv