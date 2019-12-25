Юная рысь в Ленобласти попыталась разгрызть фотоловушку в лесу

Детеныш хищника заинтересовался камерой и проверил ее на прочность.

В Нижне-Свирском государственном природном заповеднике Ленинградской области фотоловушка запечатлела молодую рысь, которая заинтересовалась установленной в лесу камерой. Сначала животное осторожно осмотрело незнакомое устройство, а затем приблизилось к нему и попыталось погрызть. Об этом сообщили в пресс-службе заповедника.

На записи детеныш ведет себя как любопытный домашний котенок: изучает новый предмет и проверяет его на прочность. Однако за такой внешне безобидной реакцией скрывается поведение дикого хищника.

Специалисты пояснили, что исследование незнакомых предметов — естественная часть взросления рысей. С раннего возраста животные осваивают навыки, необходимые для жизни в лесу.

Фотоловушки позволяют сотрудникам заповедника наблюдать за дикими обитателями в естественной среде, не вмешиваясь в их поведение и не тревожа животных.

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Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)