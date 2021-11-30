В Ленобласти за ночь очистили 13 тыс. км региональных дорог и обочин

Утром во вторник, 30 ноября, в пресс-службе администрации Ленинградской области сообщили Piter.tv, что за первую снежную ночь ноября от снега и наледи было очищено 13 тысяч километров региональных дорог и обочин.
Дорожные службы продолжают работать в усиленном режиме. На борьбу с последствиями снегопада вышли более 300 единиц техники. Учитывая, что синоптики пообещали второй день снегопада, бригады будут работать весь день.
Также в администрации напомнили горячую линию "Ленавтодора", которая принимает заявки круглосуточно: 8(812) 251-42-84.
Не только в Ленобласти, но и в Петербурге столкнулись с последствиями снежной ночи: утром во вторник пробки в городе составили 10 баллов.
Видео: Админка Ленобласти / Телеграм
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