В Ленобласти за ночь очистили 13 тыс. км региональных дорог и обочин

В усиленном режиме трудятся больше 300 единиц спецтехники.

Утром во вторник, 30 ноября, в пресс-службе администрации Ленинградской области сообщили Piter.tv, что за первую снежную ночь ноября от снега и наледи было очищено 13 тысяч километров региональных дорог и обочин.

Дорожные службы продолжают работать в усиленном режиме. На борьбу с последствиями снегопада вышли более 300 единиц техники. Учитывая, что синоптики пообещали второй день снегопада, бригады будут работать весь день.

Также в администрации напомнили горячую линию "Ленавтодора", которая принимает заявки круглосуточно: 8(812) 251-42-84.

Не только в Ленобласти, но и в Петербурге столкнулись с последствиями снежной ночи: утром во вторник пробки в городе составили 10 баллов.

Видео: Админка Ленобласти / Телеграм