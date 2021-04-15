В Красноярском крае задержан обвиняемый в убийстве, совершенном в 1999 году

Ирина Волк рассказала о завершении расследования по делу 25-летней давности.

Российские правоохранительные органы задержали обвиняемого в убийстве, совершенном на территории местного центра в Красноярском крае почти 25 лет назад. Соответствующей информацией с журналистами через социальные сети поделилась официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Она заметила, что в ноябре 1999 года в дежурную часть милиции Ленинского района поступило сообщение о том, что возле одного из подъездов жилого многоэтажного здания по улице Энергетиков лежит мужчина. Потерпевший оперативно был доставлен в медицинскую организацию. Однако пациент скончался в реанимационном отделении. По факту произошедшего оперативники возбудили уголовное дело. Удалось установить, что 30-летний местный житель травмировался из-за ссоры с неустановленными лицами.

Личность предполагаемого преступника была установлена. Однако из-за ложных показаний свидетелей его причастность доказать на тот момент не удалось. пресс-служба МВД РФ

В 2024 году в рамках работы по раскрытию преступлений прошлых лет сотрудники полиции заново проанализировали собранные материалы расследования. Стало известно, что под давлением подозреваемого свидетели дали ложные показания. Оперативники при участии Росгвардии задержали злоумышленника и доставили его в следственные органы. Известно, что в день преступления мужчина в подъезде дома употреблял спиртные напитки с приятелями. В какой-то момент у них возник конфликт с другой компанией. Во время потасовки подозреваемый ударил молотком своего оппонента, чем причинил ему несовместимые с жизнью телесные повреждения. Сейчас фигурант дела находится под стражей.

В Подмосковье задержали мужчину за незаконное хранение кокаина в домашнем сейфе.

Фото и видео: МВД Медиа