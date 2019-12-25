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Пьяный водитель угодил в кювет на дороге "Псков-Гдов-Сланцы-Кингисепп-Краколье"
Сегодня, 12:53
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Пьяный водитель угодил в кювет на дороге "Псков-Гдов-Сланцы-Кингисепп-Краколье"

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Пострадавший находится в тяжелом состоянии.

Накануне, 26 августа, в Кингисеппском районе произошло ДТП с нетрезвым водителем. Около 22:00 на 240 километре автодороги "Псков-Гдов-Сланцы-Кингисепп-Краколье"  водитель, управляя автомобилем "Митцубиси", угодил в кювет. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. 

По дороге в Кингисепп на левом повороте мужчина съехал в правый кювет и влетел в дерево. Автомобилист получил травмы и попал в больницу. Он находится в тяжелом состоянии.

Известно, что водитель был пьян. Добавим, что в этом году мужчина трижды привлекался к административной ответственности за превышение скорости.

Ранее мы писали, что в ДНТ "Дрыжики" подростки на мотоцикле попали в ДТП.

Фото: Telegram / Петербургская полиция

Теги: авария, дтп с нетрезвым водителем, кингисеппский район, ленобласть
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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