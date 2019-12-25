Пьяный водитель угодил в кювет на дороге "Псков-Гдов-Сланцы-Кингисепп-Краколье"

Пострадавший находится в тяжелом состоянии.

Накануне, 26 августа, в Кингисеппском районе произошло ДТП с нетрезвым водителем. Около 22:00 на 240 километре автодороги "Псков-Гдов-Сланцы-Кингисепп-Краколье" водитель, управляя автомобилем "Митцубиси", угодил в кювет. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

По дороге в Кингисепп на левом повороте мужчина съехал в правый кювет и влетел в дерево. Автомобилист получил травмы и попал в больницу. Он находится в тяжелом состоянии.

Известно, что водитель был пьян. Добавим, что в этом году мужчина трижды привлекался к административной ответственности за превышение скорости.

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Фото: Telegram / Петербургская полиция