В 2022 году с улиц Петербурга увезли 2700 самосвалов снега

Нынешняя зима стала снежнее предыдущей.

За первые дня 2022 года с петербургских улиц вывезли 2700 самосвалов снега. Об этом сообщила пресс-служба комитета по благоустройству.

В понедельник, 3 января, по официальной информации, Петербург чистят 940 единиц техники и 1041 работник ручного труда. Особое внимание уделяется набережным, мостам, путепроводам и тротуарам. Их обрабатывают смесью песка с минимальным количеством соли. Дополнительные силы приводят в порядок зеленые зоны: 56 машин и почти 200 специалистов.

Отмечается, что за предыдущую зиму на утилизацию отправили около 1,4 млн кубометров снега. Это больше, чем за предыдущую зиму.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что за несвоевременный вывоз мусора возбудили 19 административных дел.

Фото: комитет по благоустройству