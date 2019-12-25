Пассажиропоток из Петербурга в Казахстан увеличился с начала года

Направление привлекает российских туристов своими возможностями для зимнего отдыха, такими как национальные парки, горнолыжные курорты и культурно-исторические достопримечательности.

За первые 10 месяцев текущего года на рейсах в Казахстан было перевезено 73 тысячи пассажиров, что на 72% превышает показатели аналогичного периода предыдущего года. Эта информация была предоставлена ТАСС пресс-службой управляющей компании аэропорта "Воздушные ворота Северной столицы".

Пресс-служба подчеркнула высокую заполняемость рейсов на данном маршруте, отметив, что направление привлекает российских туристов своими возможностями для зимнего отдыха, такими как национальные парки, горнолыжные курорты и культурно-исторические достопримечательности.

Из Петербурга выполняются три еженедельных рейса в Астану авиакомпанией SCAT Airlines. Летом этого года авиакомпания "Россия" открыла прямые перелеты в Алматы, и благодаря высокому спросу, было принято решение сохранить данное направление и на зимний сезон.

В 2023 году аэропорт Пулково обслужил 20,4 миллиона пассажиров, став вторым по объему пассажирских перевозок среди российских аэропортов. Пассажиропоток за прошлый год превзошел результаты рекордного для российской авиации 2019 года. В 2024 году аэропорт также рассчитывает на установление нового рекорда.

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Фото: Piter.TV