Петербуржцам посоветовали, куда можно отправиться отдохнуть на Новый год

Наибольшим спросом пользуются направления с прямыми авиарейсами.

Середина ноября — время, когда стоит задуматься о планах на встречу 2025 года. Из петербургского аэропорта Пулково доступны рейсы в 17 стран. Эксперты туристической отрасли рассказали "Петербургскому дневнику", какие направления и по каким ценам можно выбрать на зимние праздники.

Наибольшим спросом пользуются направления с прямыми авиарейсами. Если ранее это была Европа и постоянные пляжи, то после пандемии и начала СВО интерес сместился в сторону Средней Азии и Востока — таких стран, как Китай, Япония и Вьетнам, отметила Моника Беляцкая из компании "Бон Тур".

Также наблюдается активный интерес к Шри-Ланке, Египту, ОАЭ и Таиланду. FUN&SUN добавляет к этим направлениям Турцию, где популярны отели высокой категории с развитой инфраструктурой.

Средние стоимость заграничных туров выросла на 5% по сравнению с прошлым сезоном, тогда как бюджет на поездку начинается от 60 тыс. рублей на человека. Египет является наиболее доступным направлением, с недельным отдыхом по системе "все включено" от 142 тыс. рублей на двоих.