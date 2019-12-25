Проект интермодальных перевозок в Карелию готовят в Ленобласти

Предполагается, что туристы смогут посещать такие известные места Карелии, как Валаам и Кижи, используя железнодорожный транспорт до пассажирских терминалов в Ленобласти, а затем пересаживаться на высокоскоростные или круизные судна.

Ленинградская область и Карелия работают над проектом создания системы интермодальных туристических перевозок. Председатель транспортного комитета Ленобласти Михаил Присяжнюк на пресс-конференции ТАСС рассказал, что этот проект поможет туристам из Ленобласти легко добраться до популярных карельских достопримечательностей, воспользовавшись водным транспортом.

Присяжнюк отметил значительное увеличение пассажиропотока на водных маршрутах Ленобласти в текущем навигационном сезоне: более 2100 судозаходов и около 265 000 пассажиров. Он акцентировал внимание на важности развития инфраструктуры внутренних водных путей не только для туризма, но и для региональной экономики, способствуя привлечению инвестиций. В качестве примера он привел недавнюю перевозку пшеничной муки водным путём в порт Высоцк.

Предполагается, что туристы смогут посещать такие известные места Карелии, как Валаам и Кижи, используя железнодорожный транспорт до пассажирских терминалов в Ленобласти, а затем пересаживаться на высокоскоростные или круизные судна.

Ранее мы сообщили о том, что в Мурино сменят перевозчика на маршрутах №667 и №668.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)