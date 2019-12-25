В Мурино сменят перевозчика на маршрутах №667 и №668

Губернатор подтвердил результаты проверок, выявивших различные нарушения. Были замечены нехватка подвижного состава, неудовлетворительное техническое состояние транспортных средств и другие проблемы.

В понедельник, 18 ноября, на канале ЛенТВ24 состоялась традиционная прямая линия с участием губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко. Одна из жительниц Мурино (Всеволожский район) выразила недовольство работой общественного транспорта.

Жалоба поступила по маршрутам №667 и №668 в Западное Мурино. Губернатор подтвердил результаты проверок, выявивших различные нарушения. Были замечены нехватка подвижного состава, неудовлетворительное техническое состояние транспортных средств и другие проблемы.

Уже есть транспортные компании, готовые взять на себя обслуживание этих маршрутов. Договор с текущим оператором действует до конца 2024 года, после чего планируется провести конкурсные процедуры для смены перевозчика.

Также рассматривается вопрос запуска нового маршрута до станции метро Девяткино.

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Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)