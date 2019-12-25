Минцифры опровергло информацию об утечке данных с Госуслуг

Отмечается, что учетные данные пользователей портала надежно защищены.

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ опровергло информацию об утечке данных с Госуслуг.

В сети появился фрагмент якобы базы данных пользователей Госуслуг, содержащий 5 тысяч записей. Мы проверили этот файл и выяснили, что в нем нет того набора параметров, которые обязательно присутствуют в стандартных учетных записях Госуслуг. Минцифры

Отмечается, что учетные данные пользователей портала надежно защищены.

В министерстве также напомнили, что любые сообщения об утечках могут спровоцировать всплеск мошенничества. Личную информацию никогда не следует сообщать незнакомцам, а адреса, с которых приходят якобы "официальные" письма, нужно проверять.

Фото: Минцифры