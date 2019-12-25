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Минцифры опровергло информацию об утечке данных с Госуслуг
Сегодня, 13:47
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Минцифры опровергло информацию об утечке данных с Госуслуг

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Отмечается, что учетные данные пользователей портала надежно защищены.

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ опровергло информацию об утечке данных с Госуслуг.  

В сети появился фрагмент якобы базы данных пользователей Госуслуг, содержащий 5 тысяч записей. Мы проверили этот файл и выяснили, что в нем нет того набора параметров, которые обязательно присутствуют в стандартных учетных записях Госуслуг.

Минцифры 

Отмечается, что учетные данные пользователей портала надежно защищены.

В министерстве также напомнили, что любые сообщения об утечках могут спровоцировать всплеск мошенничества. Личную информацию никогда не следует сообщать незнакомцам, а адреса, с которых приходят якобы "официальные" письма, нужно проверять.

Фото: Минцифры

Теги: госуслуги, минцифры
Категории: Лента новостей, Новости России,

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