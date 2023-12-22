Незаконно установленный павильон с шавермой изъят ККИ в Московском районе

В отношении нарушителя был составлен протокол об административном правонарушении. Общая стоимость конфискованного имущества превысила 3 млн рублей.

Сотрудники Комитета по контролю за имуществом (ККИ) Петербурга провели рейд по освобождению нескольких городских участков от нелегальной торговли. Во время рейда был конфискован павильон, где продавалась шаурма.

Представители пресс-службы комитета сообщили, что павильон располагался рядом с домом номер 23 по Варшавской улице. Туда сотрудники комитета прибыли вместе с полицией. В отношении нарушителя был составлен протокол об административном правонарушении. Общая стоимость конфискованного имущества превысила 3 млн рублей.

Сотрудники комитета также проверили территорию у станции метро "Пионерская". Заметивший их продавец клубники скрылся, оставив свой товар. Продукция на сумму 5 тыс. рублей была изъята.

Рейды продолжатся.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге выделят 100 млн рублей на борьбу с самостроями.

Фото: ВКонтакте / Комитет по вопросам законности