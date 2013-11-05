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Установлена личность мужчины, тело которого было обнаружено в Финском заливе
Сегодня, 11:20
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Установлена личность мужчины, тело которого было обнаружено в Финском заливе

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Виновному в его убийстве ещё в январе назначили наказание.

В Петербурге установили личность мужчины, тело которого обнаружили в Финском заливе 30 августа. Подробности сообщила пресс-служба СК.

По результатам проведенной судебной генетической экспертизы установлена личность мужчины 1985 рождения, гражданина Узбекистана,  который являлся потерпевшим по уголовному делу об убийстве, дело была ранее направлено в суд.

Следствием  и судом было установлено, что с 4 по 5 сентября 2020 года  соотечественник  потерпевшего вместе с соучастником в ходе конфликта совершили его убийство в квартире одного из домов по улице Крыленко, после чего завернули тело в покрывало, вывезли в Кронштадтский район  и сбросили в Финский залив.

Виновному в убийстве 30 января 2023 года суд назначил наказание в виде 7 лет  лишения свободы в ИК строгого режима.

Фото: ГСУ СК РФ по СПб

Теги: тело, финский залив
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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