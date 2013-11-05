Установлена личность мужчины, тело которого было обнаружено в Финском заливе

Виновному в его убийстве ещё в январе назначили наказание.

В Петербурге установили личность мужчины, тело которого обнаружили в Финском заливе 30 августа. Подробности сообщила пресс-служба СК.

По результатам проведенной судебной генетической экспертизы установлена личность мужчины 1985 рождения, гражданина Узбекистана, который являлся потерпевшим по уголовному делу об убийстве, дело была ранее направлено в суд.

Следствием и судом было установлено, что с 4 по 5 сентября 2020 года соотечественник потерпевшего вместе с соучастником в ходе конфликта совершили его убийство в квартире одного из домов по улице Крыленко, после чего завернули тело в покрывало, вывезли в Кронштадтский район и сбросили в Финский залив.

Виновному в убийстве 30 января 2023 года суд назначил наказание в виде 7 лет лишения свободы в ИК строгого режима.

Фото: ГСУ СК РФ по СПб