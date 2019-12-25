Владелец автомобильной компании получил условный срок за махинации с продажами машин

Мужчина похитил свыше 6,7 млн рублей.

Красногвардейский районный суд Петербурга приговорил к условному сроку Кирилла Хизгиева, признанного виновным в 26 эпизодах растраты.

Суд установил, что Хизгиев, будучи единственным учредителем ООО "ГлобалБизнесАвто", провернул аферу с продажей автомобиля посредством своих ничего не знающих о преступной задумке сотрудников. В 2012 году в салоне "Автопассаж" на проспекте Энергетиков, являющуюся площадкой организации, одна из сотрудниц заключила с клиентом агентский договор по поиску покупателей для его "Хонды" и договор купли-продажи машины. Вырученные от продажи иномарки деньги компания обещала перевести клиенту в течение 5 рабочих дней, машину мужчина передал организации и стал ждать обещанные 830 тысяч рублей.

Годом позже еще одна сотрудница компании уценила автомобиль после его продажи за 690 тысяч рублей, после чего автомобиль продали за 700 тысяч рублей неустановленному лицу. Из этой суммы Хизгиев выплатил потерпевшему 344 тысячи рублей, а причитающиеся клиенту еще 346 тысяч рублей незаконно обратил в свою пользу.

Аналогичным образом Хизгиев совершил еще 25 преступлений, причинив потерпевшим ущерб на сумму свыше 6,7 тысяч рублей. Суд приговорил мужчину к 5 годам лишения свободы условно, также инстанция удовлетворила гражданские иски на сумму свыше 2,4 млн рублей.

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