В Петербурге задержали троих телефонных аферистов, обогатившихся на пенсионерах

У стариков похитили порядка 500 тысяч рублей.

В Петербурге задержали троих подозреваемых в телефонном мошенничестве, ими оказались неоднократно судимые ранее мужчины и женщина. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД.

Известно, что злоумышленники звонили пожилым петербуржцам, представляясь их родственниками и друзьями. Старикам рассказывали историю про украденную сумку с деньгами и документами, за возвращение которой якобы требовался выкуп. Как только доверчивые пенсионеры соглашались спасти знакомых деньгами, к ним приезжал один из мошенников и забирал денежную помощь. Жертвами аферистов стали шестеро пенсионеров в возрасте от 83 до 90 лет, общий ущерб старикам составил около 500 тысяч рублей.

Возбуждены уголовные дела, мужчин арестовали, женщину поместили под подписку о невыезде.

Ранее мы писали, что липовый электрик украл у пенсионерки на проспекте Сизова 20 тысяч рублей.

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