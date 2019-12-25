Липовый электрик украл у пенсионерки на проспекте Сизова 20 тысяч рублей

Мужчину уже разыскивает полиция.

Вечером 14 августа в полицию Петербурга обратилась 85-летняя пенсионерка. Как стало известно Piter.TV, женщина попросила правоохранителей принять меры к неизвестному мужчине, который тайно похитил ее деньги.

Как выяснилось, в тот день в квартиру пенсионерки на проспекте Сизова заявился незнакомец 25-30 лет на вид и представился сотрудником "Петроэлектросбыта". Мужчина попросился якобы посмотреть счетчики, и бабушка впустила его в дом, проводив в дальнюю комнату. Отмечается, что пока женщина ходила закрывать входную дверь, незнакомец исчез из дальней комнаты и прихватил найденные 20 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело о краже, приметы преступника и следы пальцев рук полиция взяла в оборот.

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