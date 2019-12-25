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В Петербурге объявлен "желтый" уровень опасности из-за погоды
Сегодня, 9:21
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге объявлен "желтый" уровень опасности из-за погоды

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"Желтый" – второй уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду.

По информации Росгидрометцентра, 18 мая с 12:00 до 21:00 на территории Петербурга объявлен "желтый" уровень погодной опасности из-за сильного ветра с порывами местами до 15 м/с. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

"Желтый" – второй уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Администрация Петербурга просит водителей проявлять особую осторожность и, по возможности, воздержаться от использования личного автотранспорта. Также проявлять осторожность просят и пешеходов. 

Фото: Piter.tv

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Категории: Лента новостей,

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