Мужчина упал и ударился головой при запуске воздушного змея в Петербурге

Инцидент произошёл на территории яхт-клуба "Балтиец".

Вечером накануне в Санкт-Петербурге сильный ветер едва не поднял в воздух мужчину, запускавшего воздушного змея, о чём стало известно информационному источнику 78.ru.

Инцидент произошёл на территории яхт-клуба "Балтиец". Как уточняется, 54-летний горожанин занимался запуском воздушного змея, когда внезапный порыв ветра подбросил его вверх, мужчина оступился, упал и сильно ударился головой, потеряв сознание.

Пострадавшего срочно доставили в медицинское учреждение, где врачи диагностировали закрытое черепно-мозговое повреждение, сотрясение мозга, множественные ушибы и синяки.

Ранее мы сообщили о том, что нетрезвый капитан повредил яхты при швартовке в яхт-клуб на Южной дороге. Следственная группа, прибывшая на место происшествия, подтвердила столкновение с другим судном — "Masmar 33", получившим повреждение якорного клюза. Сам корабль виновника инцидента тоже пострадал: борт судна "Чили" лишился краски справа. Судно было эвакуировано на ближайшую стоянку "АВТ", а капитан направлен на медицинское освидетельствование. Люди не пострадали, разлива топлива также не зафиксировано.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)