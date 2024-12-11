Петербуржец умер после падения на гололеде в Приморском районе

Причина смерти уточняется.

Житель Петербурга погиб после падения на льду в Приморском районе, сообщает 78.ru.

Происшествие случилось около 17:00 15 января у дома № 15 на Серебристом бульваре. 44-летний мужчина упал на левый бок и повредил ногу. Его госпитализировали. Врачи диагностировали у пострадавшего открытый перелом обеих лодыжек со смещением костных фрагментов и подвывих стопы.

Утром следующего дня мужчина скончался в больнице. Причина смерти уточняется.

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Фото: Piter.TV