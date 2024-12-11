Подросток повредил половой орган в петербургском автобусе

В настоящее время состояние юноши оценивается как удовлетворительное.

В понедельник, 20 января, стало известно о том, что 14-летний подросток травмировал половой орган после поездки на автобусе, который следовал по маршруту № 66 в Петербурге. Об этом информировала "Фонтанка".

Согласно данным издания, инцидент произошёл в вечернее время в минувшую субботу. Подросток путешествовал в общественном транспорте с сестрой от станции метро "Нарвская", и перед пересечением Старо-Петергофского проспекта с набережной Обводного канала водитель внезапно затормозил.

По словам мальчика, пассажиры в автобусе потеряли равновесие. Подросток также не удержался и сильно ударился пахом о поручень. Несмотря на боль, он добрался домой, где заметил кровь, после чего вместе с матерью отправился в больницу. Врачи диагностировали у пострадавшего внутреннее кровотечение, и он был госпитализирован. В настоящее время состояние юноши оценивается как удовлетворительное.

В компании-перевозчике "Вест-Сервис" сообщили, что по запросу СМИ начато внутреннее расследование, и специалисты просматривают видеозаписи с камер на всех автобусах данного маршрута.

Ранее мы сообщили о том, что петербурженка выпила чай со стеклом в ресторане восточной кухни.

Фото: Piter.TV