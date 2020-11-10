В Петербурге умер режиссер-постановщик Мариинского театра Темур Чхеидзе

К его спектаклям относятся "Дом Бернарды Альбы", "Царь Эдип", "Отелло", а также "Обвал"

На 78-м году жизни скончался режиссер-постановщик Мариинского театра Темур Чхеидзе. Об этом сообщили в РИА Новости со ссылкой на компанию "Рустави".

Народный артист родился в Тбилиси. В 1965 году он окончил Тбилисский театральный институт им. Шота Руставели. В 1991 году он стал режиссёром-постановщиком Большого драматического театра им. Г. А. Товстоногова. В двухтысячных режиссер стал худруком БДТ. Кроме того, он работал в Мариинском театре режиссёром-постановщиком.

Напомним, к его спектаклям относятся "Дом Бернарды Альбы", "Царь Эдип", "Отелло", а также "Обвал" на сцене МХАТа имени Чехова.

Ранее на Piter.tv: группа "Би-2" прокомментировала перенос спектакля в Петербурге.

Фото: пресс-служба Мариинского театра