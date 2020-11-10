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В Петербурге умер режиссер-постановщик Мариинского театра Темур Чхеидзе
Сегодня, 14:00
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В Петербурге умер режиссер-постановщик Мариинского театра Темур Чхеидзе

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К его спектаклям относятся  "Дом Бернарды Альбы", "Царь Эдип", "Отелло", а также "Обвал"

На 78-м году жизни скончался  режиссер-постановщик Мариинского театра Темур Чхеидзе. Об этом сообщили в РИА Новости со ссылкой на компанию "Рустави".

Народный артист родился в Тбилиси. В 1965 году он окончил Тбилисский театральный институт им. Шота Руставели. В 1991 году он стал  режиссёром-постановщиком Большого драматического театра им. Г. А. Товстоногова. В двухтысячных режиссер стал худруком БДТ. Кроме того, он работал  в Мариинском театре режиссёром-постановщиком. 

Напомним, к его спектаклям относятся  "Дом Бернарды Альбы", "Царь Эдип", "Отелло", а также "Обвал" на сцене МХАТа имени Чехова.

Ранее на Piter.tv: группа "Би-2" прокомментировала перенос спектакля в Петербурге.

Фото: пресс-служба Мариинского театра

Теги: искусство, мариинский театр, некролог, темур чхеидзе
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб, Новости России,

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