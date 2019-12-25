Петербуржцы просят вернуть Смоляной улице наименование Книпович

В Санкт-Петербургский городской суд поступило дело с просьбой переименовать улицу Книпович. Историческое название улице вернули в этом году, но истцы с ним не согласны. Об этом 19-го июля рассказала объединенная пресс-служба судов Петербурга.
В коллективном иске принял участие 31 человек. Они просят признать недействительным постановление правительства от 26 апреля 2021, когда улица Книпович вновь стала Смоляной.
Заинтересованными лицами по делу указаны митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский, администрация Невского района, православная местная религиозная организация "Приход храма Иконы Божьей Матери "Всех скорбящих радость (с грошиками)".
говорится в сообщении.
Заявление остановлено без движения до 2 августа этого года.
Фото: citywalls.ru
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