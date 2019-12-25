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Петербуржцы просят вернуть Смоляной улице наименование Книпович
Сегодня, 17:15
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Петербуржцы просят вернуть Смоляной улице наименование Книпович

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Смоляной она стала в этом году после "перерыва" с 1976-го года.

В Санкт-Петербургский городской суд поступило дело с просьбой переименовать улицу Книпович. Историческое название улице вернули в этом году, но истцы с ним не согласны. Об этом 19-го июля рассказала объединенная пресс-служба судов Петербурга.

В коллективном иске принял участие 31 человек. Они просят признать недействительным постановление правительства от 26 апреля 2021, когда улица Книпович вновь стала Смоляной. 

Заинтересованными лицами по делу указаны митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский, администрация Невского района, православная местная религиозная организация "Приход храма Иконы Божьей Матери "Всех скорбящих радость (с грошиками)".

говорится в сообщении.

Заявление остановлено без движения до 2 августа этого года.

Фото: citywalls.ru

Теги: суд, топонимика, улица книпович
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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