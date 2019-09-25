На улице Турку горел автомобиль

С огнем боролись 10 спасателей и две спецмашины.

Сегодня, 14 августа, во Фрунзенском районе произошел пожар. На улице Турку у дома № 10, корпус 1, горел автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 08:57. Происходило горение легкового автомобиля по всей площади.

С огнем боролись 10 спасателей и две спецмашины. В 09:16 пожар был ликвидирован.

Во время пожара никто не пострадал. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что на улице Ломоносова произошел пожар в квартире.

Фото: Piter.tv