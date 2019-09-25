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На улице Турку горел автомобиль
Сегодня, 9:31
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На улице Турку горел автомобиль

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С огнем боролись 10 спасателей и две спецмашины. 

Сегодня, 14 августа, во Фрунзенском районе произошел пожар. На улице Турку у дома № 10, корпус 1, горел автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 08:57. Происходило горение легкового автомобиля по всей площади.  

С огнем боролись 10 спасателей и две спецмашины. В 09:16 пожар был ликвидирован.               

Во время пожара никто не пострадал. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что на улице Ломоносова произошел пожар в квартире.

Фото: Piter.tv

Теги: горел автомобиль, мчс, пожар на улице турку
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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