В Павловске на Слуцкой улице потушили легковушку

Во время пожара никто не пострадал.

В Павловске сегодня, 27 мая, на Слуцкой улице у дома 1, корпус 2, вспыхнул легковой автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 00:07. В машине происходило горение по всей площади.

На место случившегося прибыли две спецмашины и 10 спасателей. В 00:26 пожар удалось потушить.

Во время пожара никто не пострадал. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что в Петербурге пенсионерка продала квартиру и вложила в "инвестиции" 10,7 млн рублей.

Фото: Piter.tv