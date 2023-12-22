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В Павловске на Слуцкой улице потушили легковушку
Сегодня, 9:11
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В Павловске на Слуцкой улице потушили легковушку

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Во время пожара никто не пострадал.

В Павловске сегодня, 27 мая, на Слуцкой улице у дома 1, корпус 2, вспыхнул легковой автомобиль. Об этом сообщили в  пресс-службе ГУ МВД по Петербургу. 

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 00:07. В машине происходило горение по всей площади. 

На место случившегося прибыли две спецмашины и 10 спасателей.  В 00:26 пожар удалось потушить.

Во время пожара никто не пострадал. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что в Петербурге пенсионерка продала квартиру и вложила в "инвестиции" 10,7 млн рублей.

Фото: Piter.tv

Теги: мчс, павловск, потушили легковушку, слуцкая улица
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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