На улице Севастьянова сгорела иномарка Ford

У машины выгорел моторный отсек.

В среду утром, 17 января, в Колпинском районе произошел пожар. На улице Севастьянова у дома № 28 сгорел автомобиль Ford. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Выяснилось, что полыхала иномарка Ford. Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 11:54. На место случившегося прибыли 10 спасателей и две пожарные машины.

Огнеборцы потушили огонь за 24 минуты. Во время пожара никто не пострадал. Однако огонь полностью уничтожил моторный отсек.

Причина возгорания устанавливается. Проводится проверка.

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Фото: Piter.tv