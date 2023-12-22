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На улице Севастьянова сгорела иномарка Ford
Сегодня, 11:58
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На улице Севастьянова сгорела иномарка Ford

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У машины выгорел моторный отсек. 

В среду утром, 17 января, в Колпинском районе произошел пожар. На улице Севастьянова у дома № 28 сгорел автомобиль Ford. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Выяснилось, что полыхала иномарка Ford. Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 11:54. На место случившегося прибыли 10 спасателей и две пожарные машины. 

Огнеборцы потушили огонь за 24 минуты. Во время пожара никто не пострадал. Однако огонь полностью уничтожил моторный отсек. 

Причина возгорания устанавливается. Проводится проверка.

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Фото: Piter.tv

Теги: колпино пожар, мчс, сгорела машина, улица севастьянова
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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