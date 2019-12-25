На улице Лёни Голикова во время квартирного пожара пострадала женщина

В Кировском районе сегодня, 4 июля, произошел пожар. На улице Лени Голикова в доме № 23, корпус 3, загорелась квартира. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.
Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 12:57. В комнате загорелось постельное белье. Пламя охватило четыре квадратных метра.
Во время пожара пострадала женщина. Информация о ее состоянии уточняется.
Пламя удалось потушить до прибытия сотрудников МЧС. Позже на место случившегося приехали 15 спасателей и три спецмашины.
Ранее мы писали, что на проспекте Ветеранов горел магазин.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все