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На улице Лёни Голикова во время квартирного пожара пострадала женщина
Сегодня, 14:35
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На улице Лёни Голикова во время квартирного пожара пострадала женщина

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В комнате загорелось постельное белье. Пламя охватило четыре квадратных метра. 

В Кировском районе сегодня, 4 июля, произошел пожар. На улице Лени Голикова в доме № 23, корпус 3, загорелась квартира. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу. 

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 12:57. В комнате загорелось постельное белье. Пламя охватило четыре квадратных метра. 

Во время пожара пострадала женщина. Информация о ее состоянии уточняется. 

Пламя удалось потушить до прибытия сотрудников МЧС. Позже на место случившегося приехали 15 спасателей и три спецмашины.

Ранее мы писали, что на проспекте Ветеранов горел магазин.

Фото: Piter.tv

Теги: мчс, пострадала во время пожара, улица лени голикова
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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