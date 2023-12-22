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Из дома на улице Демьяна Бедного эвакуировали 16 человек во время пожара
Сегодня, 9:09
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Из дома на улице Демьяна Бедного эвакуировали 16 человек во время пожара

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На место случившегося прибыли 15 спасателей и три спецмашины. Они эвакуировали из опасной зоны 16 человек.  

В Калининском районе произошел пожар. На улице Демьяна Бедного в доме № 10, корпус 4, горела трехкомнатная квартира. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 02:50. В это время в  комнате площадью 15 "квадратов" происходило горение обстановки по всей площади. 

На место случившегося прибыли 15 спасателей и три спецмашины. Они эвакуировали из опасной зоны 16 человек.  

В 03:21 пожар был ликвидирован. По предварительным данным, никто не пострадал.

Подробности уточняются. Проводится проверка.

Ранее мы писали, что после пожара на Энергетиков мужчина попал в ожоговую реанимацию.

Фото: Piter.tv

Теги: горел дом, мчс, спасатели, улица демьяна бедного
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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