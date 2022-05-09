На Малой Конюшенной откроется выставка "Укротители воды"

Экспозиция приурочена к 100-летию отечественного гидротурбостроения.

В 2024 году минуло ровно столетие с момента создания первой отечественной гидравлической турбины, которую произвели на Ленинградском Металлическом заводе (ЛМЗ). В честь юбилея события в центре Северной столицы с 13 декабря будет открыта тематическая выставка, – рассказали в пресс-службе Смольного.

Экспозицию "Укротители воды" разработали сотрудники АО "Силовые машины", в состав которого входит ЛМЗ. На Малой Конюшенной можно будет увидеть экспонаты, повествующие об особенностях современного производства Ленинградского Металлического завода и "Электросилы", а также о людях, профессионалах, которые разрабатывают оборудование для ГЭС.

На стендах выставки представлено множество интересных фактов. Например, здесь можно узнать: как устроена ГЭС? сколько разных деталей в направляющем аппарате? сколько сварщиков должны работать одновременно, чтобы сделать огромное рабочее колесо гидротурбины? сколько тысяч километров пути преодолевает оборудование, изготовленное флагманами петербургской промышленности, чтобы вырабатывать электроэнергию на ГЭС по всей России и еще больше чем в 30 странах мира? А еще жители и гости Петербурга смогут убедиться, что гидроэнергетика – это очень красиво! Администрация Санкт-Петербурга

Ранее мы сообщали, что с 12 по 15 декабря "Пассажиравтотранс" запустит бесплатные шаттлы для хоккейных болельщиков до "СКА Арены".

Фото: АО "Силовые машины"