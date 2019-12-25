МЧС предупредило о сильном ветре в Петербурге 10 октября

В ведомстве подчеркнули, что местами порывы воздушного потока могут достигать 15 м/с.

В Субботу, 10 октября, в Петербурге ожидается ухудшение погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по городу.

Согласно прогнозу ФГБУ "Северо-Западное УГМС", в эту субботу в Северной столице ожидается сильный ветер. В ведомстве подчеркнули, что местами порывы воздушного потока могут достигать 15 м/с.

Напомним, что погоду в Петербурге 9 октября испортил североатлантический циклон, получивший от метеорологов имя "Фелиция".

Фото: Piter.TV