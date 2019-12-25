Циклон "Фелиция" принесет в Петербург дожди, порывистый ветер и резкое падение давления

Температура в городе составит +12…+14 градусов.

Сегодняшний день в Северной столице пройдёт под знаком североатлантического циклона, названного немецкими метеорологами "Фелиция" (Felicia). Продвигаясь с запада на восток, днём его центр окажется над Балтикой, втянув Петербург в тёплый сектор атмосферного вихря. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Погода в регионе испортится: станет пасмурно и ветрено, а после обеда начнутся осадки. При этом воздух пока сохранит тепло, превышающее климатическую норму, а заметное похолодание придёт лишь в субботу.

Температура в городе составит +12…+14 градусов, по Ленинградской области от +10 до +15 градусов. Ветер юго-восточный, 5–10 м/с, с порывами. Ожидается активное падение атмосферного давления до 741 мм рт. ст., что значительно ниже стандартных показателей.

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Фото: Piter.TV