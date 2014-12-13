В Петербурге 6 июня ожидаются грозы и ветер до 20 м/с

Также возможен град.

В Санкт-Петербурге в четверг, 6 июня, ожидается ухудшение погодных условий. Об этом жителей и гостей Северной столицы предупредили в ГУ МЧС России по СПб.

По информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС", 6 июня в Санкт-Петербурге местами ожидаются грозы, ливни, град, с кратковременным усилением ветра до 20 м/с.

По словам синоптика Александра Колесова, в пятницу в городе начнется похолодание.

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Фото: Piter.tv