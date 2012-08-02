В четверг атмосферный фронт принесет в Петербург осадки

По словам синоптика Александра Колесова, в пятницу начнется похолодание.

Уже второй день Петербург отдыхает от дождей. Солнце продолжает нагревать поверхность. Сегодня, 5 июня, столбики термометров покажут +25 градусов. У акватории Невской губы в этот день будет немного прохладнее. Об этом сообщил в своем tg-канале главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

В пятницу в Петербург придет атмосферный фронт, силами которого в Северной столице выпадут осадки. В городе пройдут кратковременные дожди, местами ливни с грозами. В отдельных районах выпадет град. К вечеру в городе на Неве похолодает. Восток Ленинградской области будет дольше без облаков, поэтому там воздух сможет прогреться и до +25…+28 градусов.

В пятницу, 7 июня, будет сухо, но в Северной столице произойдет значительное похолодание. Температура опустится до +20 градусов. Воздушная масса сменится, и так жарко уже не будет

Ранее мы писали, что в Петербурге 5 июня ожидается до +27 градусов.

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