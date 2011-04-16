В Петербурге 5 июня ожидается до +27 градусов

Вероятность дождей – минимальная.

Синоптическую ситуацию в атмосфере над Северной столицей сформирует гребень антициклона. В регионе ожидается относительно малооблачная и теплая погода с минимальной вероятностью дождей. Такой прогноз дали синоптики погодного центра "Фобос" на портале "Метеовести".

Температура воздуха 5 июня в Петербурге +25…+27 градусов, в Ленинградской области +23…+28 градусов. Ветер северо-западный 4-9 м/с.

В четверг вечером ожидается кратковременный дождь и +24…+26 градусов.

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Фото: Piter.tv