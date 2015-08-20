МЧС предупредило об ухудшении погодных условий 4 июля

В Петербурге уже несколько дней не перестает бушевать погода. Дожди и ветер захватили не только выходные, но и начала рабочей недели. МЧС просит быть внимательнее.

В Петербурге ожидается ухудшение погодных условий. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Сотрудники спасательных служб передают слова синоптиков: во вторник, 4 июля, в городе вновь будет ветрено, дождливо и пасмурно. Местами ожидаются сильные дожди и даже ливни с грозами, а порывы ветра могут достигать 18 м/с.

Сотрудники МЧС просят петербуржцев и гостей города быть осторожнее и внимательнее, так как непогода является причиной возможных происшествий.

Ранее сообщалось, что из-за потопа 2 июля на Комендантском маршруты поменял общественный транспорт.

Фото: Piter.TV