МЧС предупредило об ухудшении погодных условий 4 июля

В Петербурге ожидается ухудшение погодных условий. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.
Сотрудники спасательных служб передают слова синоптиков: во вторник, 4 июля, в городе вновь будет ветрено, дождливо и пасмурно. Местами ожидаются сильные дожди и даже ливни с грозами, а порывы ветра могут достигать 18 м/с.
Сотрудники МЧС просят петербуржцев и гостей города быть осторожнее и внимательнее, так как непогода является причиной возможных происшествий.
Ранее сообщалось, что из-за потопа 2 июля на Комендантском маршруты поменял общественный транспорт.
Фото: Piter.TV
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