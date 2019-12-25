Из-за потопа 2 июля на Комендантской маршруты поменял общественный транспорт

В воскресенье, 2 июля, в Петербурге прошел сильный ливень. Как итог, некоторые улицы города затопило из-за нарушения на водоводе. Об этом сообщили в пресс-службе петербургского "Водоканала"
Потоп произошел в связи со всеми проблемами на пересечении Комендантского и Шуваловского проспектов. Общественный транспорт ходил в обход разлива, в отличие от смелых водителей легковых автомобилей, которые дрейфовали в уличных озерах.
Потоп изменил маршрут троллейбуса №50, он курсировал до Комендантской площади, а троллейбусы №2 и №23 шли автономным ходом.
Ранее сообщалось, что в Петербурге 3 июля температура останется ниже климатической нормы.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все