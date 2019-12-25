Из-за потопа 2 июля на Комендантской маршруты поменял общественный транспорт

В Петербурге все выходные царила непогода с ветрами и ливнями. В очередной раз она указала на проблему слива воды с дорог в городе.

В воскресенье, 2 июля, в Петербурге прошел сильный ливень. Как итог, некоторые улицы города затопило из-за нарушения на водоводе. Об этом сообщили в пресс-службе петербургского "Водоканала"

Потоп произошел в связи со всеми проблемами на пересечении Комендантского и Шуваловского проспектов. Общественный транспорт ходил в обход разлива, в отличие от смелых водителей легковых автомобилей, которые дрейфовали в уличных озерах.

Потоп изменил маршрут троллейбуса №50, он курсировал до Комендантской площади, а троллейбусы №2 и №23 шли автономным ходом.

Ранее сообщалось, что в Петербурге 3 июля температура останется ниже климатической нормы.

Фото: Piter.TV