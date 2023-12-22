В Петербурге в считанные часы задержали домушника-рецидивиста

Он за несколько часов до этого обокрал квартиру в Выборге.

Петербургский уголовный розыск в считанные часы задержал домушника-рецидивиста. Подробности сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

Днём 4 марта в полицию обратился 42-летний житель Выборга и сообщил, что его квартира в доме по Московскому проспекту вскрыта, из неё пропали деньги и ценности. На месте было установлено, что проникновение в квартиру совершено в период с 09:00 до 11:30 путем взлома замка входной двери. Из квартиры были похищены валюта и ювелирные украшения на сумму 323 940 рублей.

Уже в 13:30 у дома 25 по Пискаревскому проспекту в Петербурге правоохранители задержали подозреваемого 46-летнего ранее неоднократно судимого за кражи и сбыт наркотиков жителя Калининского района. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража). Похищенное изъято.

В январе в Петербурге был задержан "сантехник-домушник" из Вологды.

Фото: МВД