Пьяный петербуржец угрожал убийством своей семье

Супруга отказалась отпускать сына с отцом на салют, так как тот был пьяный и вёл себя агрессивно.

В Красногвардейском районе Петербурга росгвардейцы задержали рецидивиста, угрожавшего убийством своей семье. Подробности сообщили в пресс-службе вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 23 февраля в правоохранительные органы поступила информация о том, что в квартире жилого дома на Большой Пороховской улице мужчина угрожает расправой своей семье. Между супругами произошла ссора, так как женщина отказалась отпускать их малолетнего сына с нетрезвым мужем, который вел себя агрессивно и собирался забрать мальчика с собой смотреть праздничный салют. В ходе конфликта мужчина начал угрожать женщине и ребенку убийством, а затем покинул квартиру. Получив приметы правонарушителя, патрульные приступили к его розыску.

Через 15 минут росгвардейцы обнаружили разыскиваемого ранее судимого 40-летнего мужчину во дворе жилого дома на проспекте Энергетиков и задержали его.

Ранее мужчина уже был судим за угрозу убийством, а также привлекался к уголовной ответственности за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Также в прошлом он неоднократно совершал различные административные правонарушения.

Ранее в Колпино нетрезвый прохожий избил 14-летнего подростка.

Фото: Piter.tv