С Пискаревского проспекта угнали автомобиль за 5,7 млн рублей

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Вечером в четверг, 26 ноября, в полицию обратилась петербурженка-директор коммерческой компании. Как стало известно Piter.TV, у женщины угнали дорогостоящую иномарку.

Серый Ауди RS5 2018 года выпуска исчез с парковки у дома №1 по Пискаревскому проспекту в период с утра 24 ноября до утра 26 ноября. Точный момент пропажи автовладелица не смогла установить. Ущерб составил свыше 5,7 млн рублей.

По данным системы о контроле передвижения автотранспорта, незадолго до полуночи 25 ноября иномарку зафиксировали камеры на улице Бадаева по направлению к улицам Коллонтай и Джона Рида, однако машина пока не найдена. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы писали, что по пьяни разбитая кирпичом машина обернулась петербуржцу условным сроком.

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