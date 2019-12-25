По пьяни разбитая кирпичом машина обернулась петербуржцу условным сроком

Автовладельцу пришлось потратить на ремонт своей побитой иномарки 180 тысяч рублей.

Фрунзенский районный суд Петербурга приговорил к году условного лишения свободы горожанина Дмитрия Кротова. Как рассказали в объединенной пресс-службе городских судов, мужчину признали виновным в умышленном повреждении чужого имущества.

Установлено, что одной июльской ночью пьяный Кротов начал буянить у одной из парадных дома №88 корпус 3 по Будапештской улице. Мужчина схватил кирпич и разбил им чужую "Тойоту Камри", побеспокоив также шумом спящих местных жителей. После нападения Кротова в иномарке оказалась помятой передняя левая дверь и ее обивка, корпус зеркала заднего вида, задние левые дверь и боковина, люк топливного бака, крышку центральной консоли, подушку водительского сиденья, молдинг панели приборов. Владельцу автомобиля впоследствии пришлось восстанавливать иномарку за почти 180 тысяч рублей, что нанесло мужчине значительный ущерб.

В суде Кротов полностью признал вину и раскаялся, к тому же, дал явку с повинной. Мужчина ранее не был судим, трудоустроен, имеет двух маленьких детей на иждивении и не состоит на учете в ПНД и НД. Пострадавший автовладелец не настаивал на назначении строгого наказания. Помимо условного срока Кротову назначили обязательную выплату 180 тысяч рублей.

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