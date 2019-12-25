По факту смерти 2-летней девочки после вакцинации возбуждено уголовное дело

Стала известна предварительная причина смерти двухлетней девочки, которой стало плохо через некоторое время после вакцинации.
Как стало известно Piter.tv, по предварительным результатам судебно-медицинского исследования трупа девочка скончалась от внезапной сердечной смерти. Также следователем 10 октября было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности) в отношении неустановленного лица.
Напомним, днём 8 октября в детской поликлинике в присутствии медиков умер ребёнок. Девочке в ноябре должно было исполниться 2 года. Установлено, что в период с 28 сентября по 6 октября девочка с осложнениями после вакцинации (вакцина АКДС от коклюша, дифтерии и столбняка) находилась на лечении в больнице. Мама забрала ребёнка 6 октября для продолжения лечения дома под расписку об отказе от госпитализации. Утром 6 октября девочке стало плохо, она скончалась в поликлинике, куда её привезла мать.
Фото: Piter.tv
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