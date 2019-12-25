По факту смерти 2-летней девочки после вакцинации возбуждено уголовное дело

По предварительным результатам судебно-медицинского исследования трупа девочка скончалась от внезапной сердечной смерти.

Стала известна предварительная причина смерти двухлетней девочки, которой стало плохо через некоторое время после вакцинации.

Как стало известно Piter.tv, по предварительным результатам судебно-медицинского исследования трупа девочка скончалась от внезапной сердечной смерти. Также следователем 10 октября было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности) в отношении неустановленного лица.

Напомним, днём 8 октября в детской поликлинике в присутствии медиков умер ребёнок. Девочке в ноябре должно было исполниться 2 года. Установлено, что в период с 28 сентября по 6 октября девочка с осложнениями после вакцинации (вакцина АКДС от коклюша, дифтерии и столбняка) находилась на лечении в больнице. Мама забрала ребёнка 6 октября для продолжения лечения дома под расписку об отказе от госпитализации. Утром 6 октября девочке стало плохо, она скончалась в поликлинике, куда её привезла мать.

Фото: Piter.tv