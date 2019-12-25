После конфликта у метро "Площадь Восстания" между 40-летним мужчиной и юношами возбудили уголовное дело

Все трое были доставлены в отдел полиции для разбирательства.

Полицией возбуждено уголовное дело по факту конфликта у станции метро "Площадь Восстания". Об этом рассказали в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 5 апреля в 21:49 обратился 18-летний молодой человек с сообщением о том, что на выходе из станции метро "Площадь Восстания" на его несовершеннолетнего друга напал неизвестный.

На месте проишествия полицейскими был обнаружен сам заявитель, учащийся 2 курса колледжа, его 15-летний друг, учащийся 9 класса, а также 40-летний мужчина, с которым у молодых людей возник конфликт. Все трое были доставлены в отдел полиции для разбирательства.

Фото: МВД по СПб и ЛО

По факту конфликта возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Мужчина задержан на основании ст. 91 УПК РФ.

Крушитель остановки на улице Лени Голикова стал фигурантом уголовного дела.

Фото: Piter.tv