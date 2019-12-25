После смертельной аварии под Кингисеппом возбудили уголовное дело

Предполагаемый виновник аварии с 2024 по 2025 год 87 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.

Возбуждено уголовное дело после смертельного ДТП под Кингисеппом. Задержан предполагаемый виновник аварии, сообщили в МВД по Петербургу и Ленобласти.

Утром 10 марта на 140 километре автодороги "Санкт-Петербург – Ручьи" в Кингисеппском районе Ленобласти 36-летний водитель Skoda Octavia выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем Lada Granta под управлением 53-летнего мужчины. В результате столкновения водитель Лады скончался до приезда медиков.

Было установлено, что водитель Skoda в период с 2024 по 2025 год 87 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств).

Фото: Piter.tv