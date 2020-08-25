В Петербурге угнали Range Rover за 19 млн спб

Автомобиль оснащен штатной сигнализацией и застрахован.

На севере Петербурга была угнана иномарка стоимостью 19 млн рублей.

Как стало известно Piter.TV, 6 августа в полицию Выборгского района обратился 66-летний предприниматель из Всеволожского района. Он заявил, что 27 июля в период с 6 до 7 часов утра неизвестный похитил его автомобиль Range Rover 2023 года выпуска со стоянки на Костромском проспекте. Бизнесмен приобрел машину за 19 млн рублей. Автомобиль оснащен штатной сигнализацией и застрахован.

Видеозаписи с камер наблюдения изучены и изъяты. Владелец автомобиля вернулся из поездки на Дальний Восток только вчера. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что

Фото: Piter.TV