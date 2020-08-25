Полиция Московского района разыскивает стрелявшего в ювелира из окна

Пострадавший обратился в травмпункт, где после осмотра был отпущен в удовлетворительном состоянии. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).

Во вторник 6 августа, в полицию Московского района обратился 49-летний ювелир, сообщивший, что ночью во дворе дома 55 по улице Орджоникидзе в него стреляли из пневматического оружия.

По данным пресс-службы ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия, установили, что около 01:00 неизвестный злоумышленник, находясь в доме 79 корпус 1 по Витебскому проспекту, выстрелил в спину потерпевшего.

Пострадавший обратился в травмпункт, где после осмотра был отпущен в удовлетворительном состоянии. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Правоохранительные органы ведут поиск стрелявшего.

Ранее мы сообщили о том, что на Мурманском шоссе случился дорожный конфликт со стрельбой.

Фото: Piter.TV